Passalacqua Ragusa, rinviata la gara contro Broni per Covid

RAGUSA – Brutte notizie per la Passalacqua Ragusa che, a causa del Covid, non potrà essere di scena a Broni per quella che sarebbe stata la sesta giornata di campionato. I positivi, così come comunicato dalla società in settimana, erano otto.

A darne l’ufficialità è la stessa Passalacqua Ragusa che scrive: “Come da nostra richiesta, a seguito della situazione epidemiologica con cui sta facendo i conti squadra e staff, è stata rimandata a data da destinarsi la gara di domenica prossima che avremmo dovuto disputare a Broni. Cogliamo l’occasione per ringraziare la società lombarda che ha accettato la nostra richiesta, ben capendo e rispettando il momento che stiamo attraversando: un momento in cui è necessaria la collaborazione e la solidarietà di tutte le società, che devono cooperare affinché si possa gareggiare nella massima sicurezza e nel rispetto dei veri valori sportivi”.