TRAPANI – Brindisi, Napoli, Parma, Perugia, Trieste e Ancona. Sono le destinazioni che saranno attivate dall’1 novembre con collegamenti aerei dall’aeroporto di Trapani-Birgi. L’annuncio è stato dato dall’Airgest, società di gestione del ‘Vincenzo Florio’. Le rotte sono realizzate a prezzi moderati grazie al contributo statale e operate dalle compagnie aeree aggiudicatarie dei bandi: Albastar e Tayaranjet. Entrambe hanno comunicato l’avvio delle vendite sui loro siti delle tratte in continuità territoriale.

“Un risultato reso possibile grazie alla buona azione congiunta tra l’aeroporto, la Regione Siciliana, socio di maggioranza che sta facendo grandissimi sforzi per il sostegno dello scalo con l’aumento di capitale e con la legge 14, di Enac che ha svolto le procedure nei tempi stabiliti e del ministero dei Trasporti che ha stanziato parte dei fondi – afferma Salvatore Ombra, presidente della società -. Nonostante il periodo non sia il migliore Trapani-Birgi continua a marciare per il suo sviluppo. Sei voli in continuità territoriale, più quello già esistente da e per Pantelleria, portano a 13 il numero totale di rotte che ampliano la nostra offerta per la Winter 2020/2021, a fronte di 4 nello stesso periodo dello scorso anno”.

Per i voli in continuità da Trapani per Perugia, Trieste e Ancona, Tayaranjet parte domenica 1 novembre. “Tayaranjet – riferisce Gianfranco Cincotta, Country manager della compagnia aerea – continua a investire sull’Isola per rispondere in modo adeguato alle esigenze di cittadini e imprenditori. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare sempre più la Sicilia al resto d’Italia, offrendo ai viaggiatori siciliani, attraverso l’hub di Trapani-Birgi, la possibilità di raggiungere tutte destinazioni nazionali e internazionali. Tayaranjet sta lavorando ad uno sviluppo ulteriore dalla Sicilia con nuove destinazioni o aumenti di frequenze, se il mercato lo supporterà”.

Stessa data di operatività, 1 novembre, anche per i voli operati da Albastar per Brindisi, Napoli e Parma, che si aggiungono alla programmazione di linea che il vettore ha già in partenza da Trapani-Birgi, ovvero Roma, Milano-Malpensa e Cuneo. “Seppure in un contesto macro economico e sociale complesso – commenta Giancarlo Celani, Chief commercial officer & Deputy Ceo di Albastar -, l’integrazione delle nuove rotte al network già esistente di Albastar da e per Trapani completa il progetto della compagnia aerea di essere il primo vettore dell’aeroporto di Birgi per numero di destinazioni servite e collegamenti offerti”.

