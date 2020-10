“Il Decreto ‘Ristori’ boccata d’ossigeno per i Comuni siciliani”

PALERMO – “Il Decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei Ministri, è una grossa boccata d’ossigeno per i Comuni siciliani e un contributo fondamentale a metterli al riparo da una crisi finanziaria che, in alcuni casi, li avrebbe potuti portare al dissesto”. Lo afferma il deputato M5S all’Ars Luigi Sunseri. “La norma – afferma Sunseri – autorizza gli enti a statuto speciale ad utilizzare il fondo di liquidità, cosa che di fatto determina la loro capacità di spesa. Parliamo di circa di 300 milioni di euro concessi alla Sicilia e ai suoi Comuni. È questa l’ennesima prova dell’enorme attenzione del governo Conte per la Sicilia e per i suoi Comuni, considerati enti fondamentali nel tessuto economico italiano, salvaguardando i servizi essenziali a favore dei siciliani”.