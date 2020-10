Rinnovo del contratto: sciopero dei metalmeccanici di Fincantieri

PALERMO – Sciopero di due ore per i metalmeccanici di Fincantieri. La protesta delle Rsu di Fim, Fiom e Uilm dello stabilimento palermitano scatta oggi, a fine turno di lavoro, secondo quanto deciso dalla segreterie nazionali dei sindacati di categoria, dopo l’interruzione della trattativa nazionale sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Un altro pacchetto di quattro ore di sciopero è stato programmato per il prossimo 5 novembre, “ma questa volta – fa notare il segretario della Fiom di Palermo, Francesco Foti – oltre agli operai di Fincantieri, sciopereranno anche i lavoratori delle grandi aziende di Palermo e provincia, come Sirti, Leonardo, Engineering e Sispi”. (ANSA).