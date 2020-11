Accesso ai cimiteri del capoluogo: dal 6 novembre niente prenotazione

PALERMO – Dal prossimo 6 novembre i cittadini potranno accedere all’interno dei cimiteri comunali dei Cappuccini, Santa Maria dei Rotoli e Santa Maria di Gesù, senza dover usare preventivamente il sistema di prenotazione online che era stato attivato dalla Sispi attraverso il sito istituzionale del Comune di Palermo.

“Abbiamo verificato in queste ultime ore, passata la giornata della commemorazione dei defunti, un disciplinato e non numeroso accesso – dice il sindaco Leoluca Orlando – e quindi si è deciso di non rendere obbligatoria la prenotazione. Ovviamente il mio appello è quello di seguire tutte le misure necessarie dettate dall’emergenza sanitaria, di mantenere sempre la distanza sociale e di indossare la mascherina”. (ANSA).