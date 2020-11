Il Palermo finisce in 9 e nel finale trova il pari: 1-1 col Catanzaro

CATANZARO – Si conclude con il risultato di 1-1 il match tra Catanzaro e Palermo, valido per il recupero della 7^ giornata di campionato, che per come si era messa è un punto preziosissimo per i siciliani che hanno concluso la gara con in 9 per doppia ammonizione ai danni di Broh prima e rosso diretto per Crivello. Il Palermo, che si è presentato con il 4-2-3-1 non aveva cominciato male, poi però il Catanzaro ha reagito ed ha provato a creare qualche pericolo. Nel primo tempo la gara ha visto poche emozioni, nella seconda frazione il Palermo resta prima in 10 per doppia ammonizione di Broh e poi in 9 per rosso diretto nei confronti di Crivello che va al contatto spalla e spalla con Di Massimo che finisce giù, per l’arbitro non ci sono dubbi e fischia il calcio di rigore. Al minuti 87’ arriva il gol del pari del Palermo direttamente da calcio di punizione con Almici. Un punto prezioso per i rosanero che adesso dovranno pensare al derby contro il Catania in programma lunedì alle ore 21.

PRIMO TEMPO:

I primi 5 minuti del match sono tutti di marca Palermo che ha prova più volte ad impensierire Branduani, ma non centra la porta. All’11’ il Catanzaro si fa vedere in avanti con un lancio per Di Massimo che si trova in posizione irregolare ma comunque chiuso da Marconi. 1’ dopo ripartenza del Catanzaro che, ancora una volta, viene fermato per posizione irregolare di Garufo. Al 15’ ci riprova il Palermo, palla che arriva al centro dell’area del Catanzaro con Branduani che ha un momento di incertezza ed esita sull’uscita ma arriva ugualmente sulla sfera e allontana. Al 20’ Kanoute va vicino al gol dell’ex. Broh trova il corridoio e lo serve al centro dell’area ma il senegalese sbaglia tutto. Al 26’ Valente prova uno spunto sull’out sinistro e arriva al cross, la sfera viene messa al centro dell’area ma Saraniti non arriva a colpire. Alla 31’ Pelagotti salva il Palermo dal possibile svantaggio. L’ex Trapani Evacuo colpisce di testa, l’estremo difensore rosanero in contro-tempo vola e smanaccia. Al 37’ Rauti ha spazio e prova a mettersi in proprio, l’attaccante di scuola Torino fa partire un destro da fuori area, ma la mira è totalmente sballata e la palla finisce alta. Clamorosa occasione per il Catanzaro al 40’. I calabresi ripartono dopo un calcio d’angolo in favore per il Palermo, Baldassin si fa tutto il campo palla al piede e poi serve Di Massimo che prova un pallonetto ai danni di Pelagotti ma è poco preciso con la sfera che finisce fuori. Dopo 1’ di recupero la prima parte di gara si conclude con il risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO:

La seconda parte di gara si apre con gli stessi ventidue che avevano cominciato. Al 49’ il Palermo resta in 10 perché Broh arriva in ritardo su Baldisson, per l’arbitro non ci sono dubbi e fischia il fallo e mostra il secondo giallo all’ex Cosenza che lascia i suoi in inferiorità numerica per tutto il resto del match. Minuto 51’, calcio d’angolo per i calabresi, palla allontana dal Palermo dove si avventa Garufo che fa partire un destro poco preciso che finisce alla sinistra di Pelagotti. Al 55’ comincia la girandola di cambi. Il Palermo manda in campo Accardi per Saraniti, il Catanzaro invece Carlini e Casoli rispettivamente per Garufo e Baldassin. Al 62’ Valente riceve palla e prova ad accelerare, per fermarlo Fazio deve ricorrere al fallo e riceve anche il giallo. Sulla punizione si presenta Almici che prova a sorprendere l’estremo difensore dei calabresi mandano la palla sul primo palo, ma Branduani è attento e respinge. Al 72’ l’episodio può cambiare il match, Di Massimo entra in area, Crivello va al contatto spalla e spalla con il calciatore del Catanzaro finisce giù. Per l’arbitro non ci sono dubbi, rosso per il capitano rosanero e rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta Evacuo che beffa Pelagotti e porta avanti i suoi. All’87’ Rauti viene messo giù sul lato corto dell’area e conquista un calcio di punizione. Si incarica della battuta Almici che calcia direttamente in porta e trova la via del gol pareggiando la gara. Al 91’ Di Massimo prova un destro a giro che fa correre un brivido al Palermo, ma la mira è imprecisa e la sfera va fuori.

CATANZARO (3-5-2): 22 Branduani, 5 Martinelli (C), 13 Fazio, 20 Ricciardi (dal 68’ Curiale); 32 Garufo (dal 55’ Carlini), 8 Verna, 25 Altobelli (dal 68’ Corapi), 23 Baldassin (dal 55’ Casoli), 3 Contessa (dal 78’ Pinna); 17 Evacuo, 18 Di Massimo. Allenatore: Calabro. A disposizione: 12 Iannì, 33 Di Gennaro, 2 Cusumano, 6 Salines, 7 Curiale, 9 Di Piazza, 14 Riggio, 21 Risolo.

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti, 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi (dall’ 83′ Lucca), 6 Crivello (C); 19 Odjer, 21 Broh; 20 Kanoute, 23 Rauti (dal 90’ Peretti), 14 Valente; 9 Saraniti (dal 55’ Accardi). Allenatore in seconda: Filippi. A disposizione: 22 Faraone, 2 Doda, 3 Corrado.

ARBITRO: Daniele Perenzoni (Caso-Montagnani). IV UOMO: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco).

MARCATORI: 74’ Garufo; 88’ Almici.

NOTE: ammonito Contessa, Riccardi, Fazio, Curiale (C); Broh, Kanoute, Rauti, Broh (doppio giallo); espulso Crivello (P).