Sicilia gialla o arancione? La decisione slitta

“Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre”. E’ quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che “lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”. Stasera alle 20.20 il premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa per illustrare le nuove misure del Dpcm, ha annunciato Conte su twitter.



Giallo o arancione, quindi? La questione cromatica si fa centrale. Il dubbio sarà sciolto a breve, quando si apprenderà se la Sicilia sarà zona verde o arancione. Cambia molto in base al nuovo Dpcm. Una comunicazione ufficiale da Roma ancora non è arrivata. L’arcano dovrebbe essere risolto in tarda mattinata. La Sicilia, alla luce dei suoi numeri, potrebbe finire nella zona verde, cioè quella che vede applicarsi le restrizioni nazionali minime (coprifuoco alle 22, centri commerciali chiusi nel weekend, didattica a distanza per le superiori, chiusi musei e sale bingo) o in quella arancione (la intermedia, con restrizioni più lievi delle rosse). In questo secondo caso chiuderebbero bar e ristoranti e non ci si potrebbe spostare da un comune all’altro.

Le indiscrezioni di stampa circolate ieri parlavano di un inserimento dell’Isola, che si trova a cavallo tra i due parametri, tra le regioni arancioni. Ma al momento fonti del governo regionale fanno sapere che non è stato comunicato nulla dal governo nazionale. Fonti del governo Conte rimandano alla tarda mattinata notizie in merito.

Dirimente per la Sicilia sarà il dato relativo alle terapie intensive. L’andamento del contagio, infatti, manterrebbe al momento la Sicilia tra le regioni gialle. Ma bisogna capire la possibilità di tenuta del sistema sanitario: in Calabria, ad esempio, con un tasso di contagio non altissimo c’è un problema di saturazione degli ospedali. Le ultime indiscrezioni circolate in tarda mattinata vedrebbero la Sicilia tra le zone gialle col rischio di transitare tra le arancioni se il dato delle terapie intensive si aggraverà sensibilmente nei prossimi giorni. Ma ormai un pronunciamento ufficiale del governo si attende a breve.