Elezioni presidenziali Usa: Biden a un passo dalla Casa Bianca

Biden è a un passo dal conquistare la presidenza degli Usa: al candidato dem basta ora vincere in uno stato tra Nevada, Georgia, Nord Carolina o Pennsylvania. Biden ha attualmente 264 grandi elettori sui 270 necessari per entrare alla Casa Bianca. Trump prosegue da parte sua a fare ricorsi, anche in Georgia. Tensioni tra supporter dei due candidati a Detroit. L’ex

vicepresidente si impegna intanto a far rientrare gli Usa nell’accordo di Parigi sul clima, appena venisse eletto.