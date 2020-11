TRAPANI – Ha ammesso tutto, prima di avere partorito in casa e poi di avere gettato il neonato dalla finestra. Un gesto, tanto estremo quanto inutile, per cercare di nascondere la verità ai genitori.

La storia di Trapani si fa ancora più orribile dopo il ritrovamento del corpicino senza vita di un neonato, rinvenuto nell’atrio di un palazzo condominiale nel quartiere Fontanelle Sud. Il neonato era con il cordone ombelicale attaccato, il cranio fracassato e, accanto al suo corpo senza vita, la sacca amniotica.

La segnalazione alla polizia è arrivata da un residente della zona. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, gli agenti della squadra mobile e la Polizia Scientifica.

La madre è una ragazzina minorenne che ha nascosto fino all’ultimo la gravidanza ai genitori che non si sarebbero accorti di nulla per via della corporatura robusta della figlia. Sembrerebbe che stamani la madre si trovasse in casa. Non vedendo la figlia si è preoccupata. Si era nascosta in bagno. Quando ha aperto le tracce ematiche hanno svelato quando accaduto.

Sulla vicenda indagano il procuratore dei minorenni di Palermo, Massimo Russo, e il sostituto Claudia Caramanna, che hanno ascoltato il racconto della ragazzina e la storia di un figlio da nascondere nato dalla relazione con il fidanzato. Adesso si sta valutando che tipo di misura cautelare richiedere.

La ragazzina è stata trasferita per accertamenti nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Sant’Antonio abate. Si è attivata anche la procura ordinari. Le indagini su eventuali e altre responsabilità sono coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Agnello.

Ieri a Ragusa era stato trovato per caso da un passante un altro neonato ancora in vita, in un contenitore dei rifiuti. Le sue condizioni sono buone.