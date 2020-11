Rinascente, ultime curve prima dell’intesa: oggi la firma

PALERMO – Intesa di massima raggiunta tra Rinascente e Fabrica Immobiliare Sgr sull’affitto annuo per la sede palermitana dello storico marchio di grandi magazzini. Secondo quanto scritto nella serata di ieri dall’agenzia Dire, che ha appreso la notizia da “fonti qualificate”, mancherebbero solo alcuni dettagli per la firma dell’accordo che dovrebbe arrivare oggi. L’intesa, se confermata domani, consentirà a Rinascente di mantenere il punto vendita nel capoluogo siciliano garantendo i livelli occupazionali e scongiurando in extremis il rischio disoccupazione per i lavoratori.