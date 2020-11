Covid, Firrarello positivo: “Ora sto bene, lavoro da casa”

BRONTE – Una notizia che nessuno si aspettava a Bronte. Purtroppo il virus ha colpito il sindaco Pino Firrarello. Il senatore ha voluto comunicare lui stesso attraverso un video messaggio social la positività al Covid-19. Un modo anche per tranquillizzare e rassicurare sulle sue condizioni di salute.

“Cari concittadini, nonostante io e la mia famiglia avessimo effettuato qualche giorno fa un tampone di routine risultando negativi, a seguito di un lieve attacco febbrile ho deciso di ripetere stamane il tampone, che ha dato esito positivo”, scrive il sindaco in un post sulla sua pagina Facebook.

“Per adesso sto bene – dice Firrarello – continuerò a lavorare da casa con tutti i mezzi possibili per non far mancare il mio apporto”.

La notizia del contagio arriva proprio il primo giorno di lavoro della squadra di assessori scelta da Firrarello. “Oggi si insedierà la mia Giunta, a cui va il mio grazie, il mio in bocca al lupo, il mio augurio di poter lavorare in serenità. Evito di mandarvi un abbraccio – chiosa il sindaco – ma contate pure su di me!”