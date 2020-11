Coronavirus, a Partinico muore brigadiere dei carabinieri

PARTINICO (PALERMO) – Nella nottata, a causa delle complicanze di una polmonite da coronavirus, è morto il Brigadiere capo Nicandro Di Santo, 55 anni, addetto all’aliquota Radiomobile della Compagnia di Partinico (Palermo). Il Comandante generale e tutta l’Arma “si stringono compatti intorno alla moglie, e in particolare alle due figlie”. Il militare, entrato nell’Arma nel 1984, dopo aver prestato servizio presso la Stazione di San Cipirello (Palermo) e Pantelleria (Trapani) è stato impiegato presso l’allora 12/o Battaglione “Sicilia” per poi approdare all’aliquota Radiomobile di Partinico “dove da oltre dieci anni ne pattugliava le strade e, senza paura, affrontava giorno e notte le emergenze e le richieste di aiuto, aiutando e confortando chiunque aveva necessità. Un esempio – sottolineano al Comando generale – per i colleghi e per un punto di riferimento per la popolazione, racchiuso in una vita dedicata all’Istituzione ai cittadini e alla famiglia”. (ANSA).