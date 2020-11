Covid, quando il plasma non basta: è morto l’avvocato Ferlito

CATANIA – Il coronavirus fa un’altra vittima, l’avvocato Fabio Ferlito. Lutto nell’avvocatura etnea.

I legali avevano lanciato un appello per la raccolta di plasma alcuni giorni fa. Il plasma compatibile era stato mandato nei laboratori di Pavia e, il 14 novembre, erano iniziate le trasfusioni. Ma non è bastato. (per inviare un ricordo scrivi a redazione@livesiciliacatania.it)

Il ricordo

Eleonora Baratta, avvocato: “Conoscevo Fabio dai tempi universitari avendo un grande amico in comune. Lo ricordo sempre cordiale e sorridente, è l’ennesimo lutto dell’avvocatura ma il primo a cagione di questo subdolo virus che ci ha rovinati e sta rovinando la vita, una tristezza infinita per lui e i suoi familiari. È sempre crescente allarme per le sorti di noi difensori esposti ad aule talora malgestite ed affollate”.

Giuseppe Lipera, avvocato: “Apprendere la notizia che un collega pieno di vita è venuto a mancare prematuramente a causa di un male invisibile chiamato COVID è inaccettabile e di fronte a ciò siamo sconvolti e senza parole. La morte del caro Fabio, così come tutte le altre che ci sono stare nel nostro ambiente, dovrebbe fare riflettere e smuovere le menti di coloro che dovrebbero tutelare il diritto alla salute dela nostra categoria, che ogni giorno ci ritroviamo a combattere nei Tribunali per le anime in pena dei clienti in situazioni assai disagiate che mettono a serio rischio la nostra vita. Spero che Fabio da lassù ci protegga”.

IN AGGIORNAMENTO