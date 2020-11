Aquila Bronte Volley, colpo di mercato: arriva il palleggiatore Giardina

BRONTE (CT) – Bomba di mercato in casa Bronte, l’organico si completa ufficialmente con un tassello prestigioso. Il palleggiatore, classe 2000, Christian Giardina è un nuovo giocatore dell’Aquila Bronte!

Tale puro e cristallino, ha già acquisito esperienza in Serie B e conquistato diversi importanti titoli giovanili, di seguito le esperienze precedenti:

– Volley Letojanni (B) – U.S. Universal Catania (B) – Volley Catania (C) – Finale regionale U20 – Finale regionale U18 – A.S.D Pallavolo Augusta – Finale nazionale con Modica U19 – A.S.D Pallavolo Augusta (B2) – Trofeo delle regioni/ finali nazionali U17 / trofeo delle isole – A.S.D Pallavolo Augusta (C) – Finale nazionale U15 / Trofeo delle province / trofeo delle regioni- A.S.D Pallavolo Augusta- Finale nazionale U13 / Trofeo delle province- A.S.D Pallavolo Augusta- Finale nazionale U14 / Trofeo delle province