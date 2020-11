Quarantena finita per 85 migranti: lo sbarco a Porto Empedocle

AGRIGENTO – Sono 85 i migranti che sono stati sbarcati, a partire dall’alba, dalla nave quarantena Rhapsody che è ancorata alla banchina di Porto Empedocle (Ag). Si tratta di uomini e donne che hanno ultimato la sorveglianza sanitaria anti-Covid. In 25 sono stati fatti salire su un pullman e trasferiti in strutture d’accoglienza di Catania, 20 sono stati prima portati alla tensostruttura di Porto Empedocle dove gli è stato notificato l’ordine di lasciare l’Italia entro 5 giorni e altri 40, con lo stesso tipo di ordine, sono stati trasferiti, con dei pullman, alla stazione ferroviaria di Agrigento. Entro la giornata è previsto che altri 250 migranti lascino la nave quarantena Rhapsody. Tutti – in questo ore si stanno organizzando i trasferimenti – verranno accompagnati in varie strutture d’accoglienza. Sulla nave quarantena resteranno, almeno per il momento, due gruppi di ospiti ancora sotto sorveglianza sanitaria: 75 saliti un paio di giorni fa e 98 imbarcati ieri sera dopo che erano stati trasferiti con il traghetto di linea da Lampedusa (Ag). (ANSA).