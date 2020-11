Catania, Raffaele: “Non volevo danneggiare la Vibonese”

“Chiedo scusa, non volevo causare questo pandemonio. Il gioco era fermo, sono intervenuto per prendere palla. Ho sbagliato, ma non volevo danneggiare la Vibonese”. Fa mea culpa Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania, che nei minuti finali del match contro la Vibonese è entrato in campo sottraendo la sfera ad un calciatore avversario a gara in corso. Per l’episodio il giudice sportivo ha inflitto al tecnico etneo quattro turni di squalifica. Il Catania effettuerà il ricorso perché sul caso è nato un giallo. Nel primo comunicato, infatti, il gioco era segnalato come “fermo”.