Boscaglia: “Turris squadra con qualità”

Domani, 25 novembre, il Palermo si troverà di fronte la Turris per il recupero della 6^ giornata di campionato, il club campano fin qui non ha perso una gara fuori casa e vorrà continuare con questo ruolino. Boscaglia intervenuto in conferenza stampa ha parlato così: “I numeri della Turris li interpreto come numeri da attenzione e basta. Loro sono una squadra compatta, soprattuto fuori casa, che ha qualità in attacco e anche velocità. Quando in trasferta difende contrattacca può essere pericolosa, quando invece deve fare la partita probabilmente potrebbe avere qualche problema, a noi deve interessare poco perché dobbiamo cercare di giocare come nelle ultime partite, consapevoli che la gara è alla nostra portata e del fatto che giochiamo contro una buona squadra”.

“La settimana tipo ha permesso di lavorare in maniera tranquilla. Sappiamo che il tour de force non è finito e manca ancora qualcuno, con altri che devono recuperare la condizione. Siamo pronti. Peretti e Palazzi saranno fuori dai convocati. Vorrei avere tutti a disposizione e aspettiamo qualche giorno per avere tutti a disposizione. Sarà assente anche Corrado, ci sarà Valente”.

“Avere delle alternative e cambiare qualcosa anche in corsa è importante in tutte le zone del campo. In attacco siamo completi e tranquilli”.

“La Turris è una squadra che ha una sua fisionomia e un modo di giocare. Ha giocatori di qualità e cerca di imporre il proprio gioco. Vogliono spesso prendere gli avversari alti. Dobbiamo prenderla con le pinze. Anche Potenza e Paganese erano squadre difficili da affrontare, loro sono liberi di testa”.

“Fattore campo è importante perché giochi in un posto che conosci bene e alcune situazioni possono essere determinanti. Un conto è giocare al “Barbera” da altre parti con un campo più piccolo non puoi avere fluidità di manovra. Giocare in casa ha il suo peso anche senza tifosi”.

“Girone d’andata decisivo? Il covid ha determinato e, quindi, non puoi avere un quadro generale completo. Alcune squadre hanno avuto problemi altre no. Questo diventa determinante. Non so se a fine girone d’andata si potrà avere un girone completo”.