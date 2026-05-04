Cina, il Primo Maggio aumentate del 55,6% le ricariche elettriche in autostrada

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In Cina, il volume delle ricariche di veicoli a nuova energia (NEV) in autostrada è aumentato del 55,6% su base annua nel primo dei cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, evidenziando un cambiamento profondo nelle modalità di viaggio, con i veicoli elettrici che sono diventati una scelta popolare per i tragitti a lunga percorrenza.

I dati diffusi dall’Amministrazione nazionale per l’energia hanno mostrato che venerdì il volume delle ricariche di NEV in autostrada ha superato i 23 milioni di chilowattora. Le cifre si basano su un’analisi di 57.600 infrastrutture autostradali di ricarica, tutte incluse nella piattaforma nazionale per i servizi di monitoraggio di tali infrastrutture.

Secondo le previsioni del ministero dei Trasporti, durante il periodo festivo ogni giorno sulle autostrade dovrebbero circolare in media 15,4 milioni di NEV, pari al 24% di tutti i veicoli e in aumento del 33% su base annua.

“La crescente maturità della tecnologia NEV e il continuo miglioramento della rete di infrastrutture di ricarica stanno aiutando queste vetture a scostarsi dall’etichetta di veicoli per il pendolarismo a breve distanza”, ha dichiarato Liu Yongdong, vice segretario generale del China Electricity Council. “Sempre più proprietari di veicoli oggi scelgono di guidare i propri NEV per viaggi interprovinciali e per visitare i familiari durante le vacanze. Con il continuo aumento del tasso di penetrazione dei NEV, la domanda di ricarica sta crescendo rapidamente”.

Attualmente, la Cina conta oltre 21 milioni di colonnine di ricarica, con copertura completa a livello di cittadina in 19 province.

Secondo Liu Mingyang, funzionario dell’amministrazione, quest’ultima ha guidato le autorità locali nell’ammodernamento delle vecchie infrastrutture di ricarica e nell’installazione di apparecchiature temporanee di ricarica per garantire servizi inerenti efficienti e affidabili durante tutto il periodo festivo.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-