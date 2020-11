Palermo-Turris: i campani conquistano la vittoria nel finale

PALERMO – Dopo una settimana il Palermo torna in campo per affrontare la Turris per il recupero della 6^ giornata di campionato. I rosanero sono reduci dalla vittoria contro il Potenza per 1-0, la Turris invece dallo 0-0 in casa del Catania e vuole allungare la propria striscia senza sconfitte esterne che dura da 567 giorni.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è gestito dai ragazzi di Boscaglia che attaccheranno da sinistra verso destra. Pronti via calcio d’angolo per i rosanero, ma sulla battuta è attenta la difesa di casa che spazza. Il Palermo prova a far girare la sfera con la squadra campana che è tutta dietro la linea della palla. Proteste da parte dei padroni di casa che, al 9′, chiedono un calcio di rigore per trattenuta da parte Di Nunzio per una trattenuta su Saraniti, ma per l’arbitro non c’è nulla e il gioco continua. Al 14′ Odjer ci prova con un tiro da fuori, ma la conclusione è debole con Abagnale che blocca senza particolari problemi. 1′ ci provano ancora i siciliani con Rauti; l’attaccante scuola Torino riceve da Kanoute, conclusione potente e l’estremo difensore dei campani respinge. La Turris prova superare la propria metà campo con un lancio da parti di Di Nunzio per Da Dalt ma è calibrato male e la sfera finisce fuori.

Al 20′ Floriano, lanciato in porta accelera su Franco che lo trattiene e lo butta giù, conquista un calcio di punizione. Sulla sfera si presenta Almici ma la conclusione è alta. Al 27′ occasione nitida per il Palermo. Da calcio d’angolo palla per Saraniti che colpisce il palo, la sfera finisce tra i piedi di Kanoute che, direttamente da terra, calcia e colpisce Marconi, la stessa schizza e arriva a Rauti che centra il portiere. Momenti di tensione tra Lorenzini e Rauti che vengono a contatto. Il numero 5 dei campani colpisce alla nuca l’attaccante rosanero. L’arbitro, dopo un consulto con il guardalinee, ammonisce entrambi. Punizione, al 39′, sulla trequarti del Palermo per la Turris, Da Dalt si incarica della battuta e Pelagotti blocca senza affanni.

Quando mancano poco più di 30″ alla fine della prima frazione Kanoute mette al centro dell’area ospite un pallone pericoloso, Broh prova a piazzarla sfiorando il palo. Al 1′ dei due di recupero, chiusura sbagliata di Marconi, Oderj si fa anticipare da Esempio che avanza, prova un tocco per Longo che finisce giù e la difesa di casa allontana.

La prima frazione si chiude con il risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO:

Subito doppio cambio per mister Fabiano che manda in campo Romano e Pandolfi per Fabiano e Longo. Squadra ospite subito pericolosa. Ripartenza con Giannone, palla dentro l’area dove arriva Tascone con Pelagotti attento e costretto a respingere con il piede.

Al 7′ Floriano crossa al centro dell’area dove c’è Kanoute che viene anticipato. Boscaglia al 13′ opera un doppio cambio e schiera in campo Luperini e Silipo per Kanoute e Rauti. Proprio Silipo al 15′ ci prova dalla distanza ma la sua conclusione finisce altissima.

Al 18′ Da Dalt, convito ci fosse un compagno, lascia la palla a metà campo, Odjer riparte e verticalizza per Floriano, che salta secco Rainone costretto a fare fallo. Al 21′ occasione rosanero: Almici crossa al centro, Marconi colpisce di testa ma centra il compagno Luperini. Poco dopo la mezzora della seconda frazione di gioco Silipo crossa al centro dell’area ma Luperini non arriva a colpirla e la difesa ospite respinge. Al minuto 37′ tensione in casa Turris; Di Nunzio colpisce con una testata il compagno Pandolfi, ma la situazione rientra subito.

Al 94′ Odjer prova a mettere la palla al centro dell’area, la Turris respinge e Pandolfi parte in contropiede, salta Martin e proprio Odjer, si trova a tu per tu con Pelagotti e insacca trovando la rete della vittoria. Finisce qui con la Turris che allunga la propria striscia di imbattibilità esterna e porta a casa i 3 punti.

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici,4 Accardi, 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 21 Broh (dall’87 Martin), 19 Odjer; 20 Kanoute (dal 58′ Silipo) , 23 Rauti (dal 58′ Luperini), 7 Floriano (dal 66′ Lucca); 9 Saraniti (dal 66′ Lucca). A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 10 Silipo, 13 Lancini, 14 Valente, 17 Lucca, 27 Luperini. Allenatore: Boscaglia.

TURRIS: 1 Abagnale; 24 Rainone, 16 Di Nunzio, 5 Lorenzini; 33 Da Dalt, 4 Franco, 29 Tascone (dal 76′ Brandi), 2 Esempio, 14 Fabiano (dal 46′ Romano); 9 Longo (dal 46′ Pandolfi), 10 Giannone (dall’87’ Alma). A disposizione: 12 Lonoce, 22 Barone, 27 D’Ignazio, 7 Pandolfi, 15 Marchese, 6 Romano, 17 Esposito, 11 Sandomenico, 19 Alma, 26 Lame, 3 Loreto, 25 Brandi. Allenatore: Fabiano.

ARBITRO: Simone Galipò (Pressato-Rizzotto). QUARTO UOMO: Daniele Rutella (Enna).

NOTE: ammoniti, Rauti, Saraniti, Boscaglia, Crivello (P), Lorenzini, Rainone, Esempio, (T)

MARCATORI: Pandolfi 94′