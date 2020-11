Palermo-Turris, Fabiano: “Loro rinfrancati, impegno importante”

“È un impegno importante su un campo dove si è fatta la storia del calcio italiano. È uno stimolo per noi. Adesso troviamo una squadra rinfrancata nei risultati, con maggiore autostima, più forte nella qualità e nella mentalità”. A dirlo è Francesco Fabiano, tecnico della Turris, in vista della sfida di questo pomeriggio alle 15 contro il Palermo di Boscaglia. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore dei campani ha poi proseguito soffermando sull’imbattibilità della sua squadra in trasferta: “Questi sono numeri che fanno più da contorno – ha concluso Fabiano – a noi adesso interessa solo fare una grande gara a Palermo”.