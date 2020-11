Maltempo nel Palermitano, frana tra Alimena e Bompietro

PALERMO – Il maltempo che si è abbattuto ieri sera nel palermitano ha provocato una frana nella statale 290 tra Alimena e Bompietro. Cinque auto sono rimaste bloccate nei pressi del bivio Alaimo nella zona di Borgo Chiarisi. Il sindaco di Bompietro Pier Calogero D’Anna ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Sono stati inviati diversi mezzi dei vigili del fuoco per soccorrere gli automobilisti e liberare alcune abitazione invase dall’acqua soprattutto a Bompietro. L’Anas ha inviato una ruspa per liberare la strada dal fango che ha invaso la carreggiata per un centinaio di metri. Il sindaco di Alimena Giuseppe Scrivano ha lanciato la richiesta di intervento perché il suo comune al momento è isolato. (ANSA).