Incidente mortale tra Palma di Montechiaro e Licata

Tragico incidente lungo la strada statale 115 tra Palma di Montechiaro e Licata, nell’agrigentino. Il bilancio è pesantissimo: una vittima e tre feriti. Una donna di 59 anni di Licata, Maria Assunta Candiano, è deceduta all’istante mentre altre tre persone, tra cui la figlia, sono rimaste ferite e si trovano adesso ricoverate all’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Non sarebbero in pericolo di vita. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente che è avvenuto all’altezza del km 208 sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. A scontrarsi frontalmente un furgone e una Volkswagen Golf a bordo della quale viaggiavano la vittima e la figlia. Il traffico e’ interrotto Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per i rilievi.