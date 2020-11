PALERMO – Ufficio anagrafe di viale Lazio chiuso per Covid. Lo comunica una nota del Comune. “Si informano gli utenti – si legge – che, per motivi inerenti all’emergenza da Covid 19, a far data da oggi, l’Ufficio Anagrafe sito in viale Lazio 119 /A, resterà chiuso per consentire le operazioni di sanificazione dei locali.