Abusi sessuali su un ragazzo disabile al Forum: condannati a 5 anni

PALERMO – Avrebbero abusato sessualmente di un ragazzo disabile nei bagni del centro commerciale Forum di Brancaccio. Con questa accusa il giudice per l’udienza preliminare Roberto Riggio ha condannato due imputati.

M. M., 50 anni, e S. F., di 26, sono stati condannati a cinque anni ciascuno di carcere. Il giudice ha riconosciuto una provvisionale di 25 mila alla vittima, parte civile nel processo con l’assistenza dell’avvocato Filippo De Luca. Il danno complessivo sarà stabilito in sede civile. Un terzo imputato era stato già rinviato a giudizio e viene processato con il rito ordinario.

L’accusa era sostenuta dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Federica La Chioma e Ilaria De Somma.

Una storia terribile quella ricostruita dai pm e denunciata dalla sorella della vittima che tre anni fa chiese aiuto agli addetti alla sicurezza del centro commerciale. Il fratello con un grave disturbo psichiatrico mentre era in bagno era stai costretto a praticare un rapporto orale agli imputati che sono stati denunciati a piede libero.

Dal canto loro i tre uomini hanno sempre respinto le accuse sostenendo di non avere neppure visto la vittima. Quel giorno il bagno, nel periodo in cui sarebbe avvenuta al violenza, come dimostrerebbero le immagini, era stato frequentato da quasi quaranta persone. Impossibile che fosse accaduto quanto sostenuto dall’accusa senza che nessuno lanciasse l’allarme.