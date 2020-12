Boscaglia: “Strada giusta. Domani partita trappola”

PALERMO – Il Palermo domani, 2 dicembre, alle ore 15 sarà chiamato ad affrontare la Viterbese per quella che è l’ottava giornata di recupero del campionato.

I rosanero cercheranno di portare a casa i tre punti, fondamentali per accorciare la classifica e scalare qualche posizione, i laziali, invece, dovranno raccogliere punti per provare ad uscire dal pantano dei play out

Il tecnico rosanero Roberto Boscaglia alla vigilia della sfida ha parlato così: “Cerco sempre di mettere in campo la squadre che da più garanzie di corsa. C’è chi ha bisogno di rifiatare e chi può fare 3 o 4 partite di fila. Dobbiamo cambiare il giusto e dove è necessario”.

“La strada è questa. Abbiamo bisogno di limare alcune situazioni e recuperare alcuni giocatori al 100%. Siamo sulla strada giusta, questo è il percorso che io avevo previsto”.

Il tecnico non vuole pensare a lungo termine, ma partita dopo partita: “Puntare al quarto posto? Lecito pensare alla prossima partita. Venivamo un pilottò importante e conto la Turris abbiamo avuto uno scivolone. Abbiamo azzerato i bonus visto l’inizio di campionato, gli altri possono permetterselo noi no. Quella di domani non sarà una sfida facile e metteremo in campo tutto noi stessi. Palermo è fatta per stare nei piani alti, dobbiamo lavorare partita dopo partita. La classifica di qualche settimana fa non era la nostra classifica e l’avevamo detto. Adesso ci stiamo avvicinando al nostro percorso cercando di raggiungere gli obiettivi di inizio stagione, cioè giocandocela con le altre fino alla fine”.

“Quella di domani può essere una partita trappola. Non credo nelle squadra in difficoltà. La Viterbese è fisica, sa giocare e anche giocare bene. In attacco hanno fisicità e velocità. Pensiamo – continua il tecnico – a cosa eravamo noi sei o sette partite fa nonostante siamo il Palermo. Non sappiamo cosa succede alla Viterbese. Immaginate come verrà giocare qui una squadra reduce da una sconfitta in casa. Mi aspetto una partita complicata. È una squadra di tutto rispetto”.

Il tecnico ha fatto il punto anche sul tour de force delle ultime giornate: “È un bilancio positivo, ma non lo dico io, lo dicono le prestazioni oltre i punti in classifica. La squadra ha preso consapevolezza e le difficoltà ci hanno compattato. Abbiamo avuto il turno di riposo, siamo sulla buona strada e non dobbiamo esaltarci più di tanto, così come non ci siamo depressi nelle difficoltà. Eravamo consapevoli di quello che potevamo fare. Non esaltiamoci, continuiamo così altrimenti buttiamo al vento tutto quello fatto fin qui”.

Il tecnico ha fatto il punto anche sulle condizioni di alcuni giocatori: “Somma lo valuteremo tra oggi e domani. Peretti sarà aggregato e domani sarà con la squadra. Corrado ha un piccolo fastidio, non è al 100% e stiamo valutando se portarlo con noi. Santana non è più giovanissimo e ha bisogno di tempo per rientrare. È importante per quello che da in campo ma non solo. Vorremmo sfruttare al meglio le sue caratteristiche”.

“Broh e Luperini nel ruolo di trequartista dall’inizio? Si potrebbe anche fare, sono due giocatori che si inseriscono e attaccano l’area di rigore”