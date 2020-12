Denuncia l’estorsione, ma i suoi familiari lo picchiano per ritrattare

CALTANISSETTA – Picchiano il padre perché nei giorni scorsi aveva denunciato il suo estortore. La polizia di Caltanissetta ha arrestato Alfonso Grillo, 56 anni ed i suoi nipoti Michele e Giuseppe Grillo, fratelli gemelli di 26 anni, in esecuzione di un’ordinanza del GIP. Lo scorso 11 novembre la Squadra Mobile aveva arrestato Salvatore Giardina per estorsione nei confronti del panificatore Michelangelo Grillo e detenzione di illegale di armi. Tre giorni dopo, Giuseppe e Michele – figli gemelli di Michelangelo Grillo – avevano aggredito e picchiato violentemente il padre davanti al panificio per fargli ritrattare la denuncia. L’uomo era stato dimesso dall’ospedale con 30 giorni di prognosi. In sede di denuncia, aveva raccontato che quella mattina aveva incontrato il fratello, noto pregiudicato nisseno, che lo aveva insultato e accusato di avere di fatto determinato l’arresto di Giardina, intimandogli di ritirare la denuncia. La vittima ha poi raccontato che mentre i figli lo picchiavano a calci e pugni gli avevano detto “questo è da parte di tuo fratello Alfonso”.