Il Papa: “La proprietà privata non è diritto assoluto”

"Non c'è giustizia sociale che possa essere fondata sulla disuguaglianza,".

ROMA – E’ necessario costruire una “nuova giustizia sociale partendo dal presupposto che la tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto e intoccabile il diritto alla proprietà privata” e ne ha sempre invece sottolineato “la funzione sociale”. Lo dice Papa Francesco in una riflessione rivolta ai giudici di America e Africa che si occupano di diritti sociali.

“Il diritto di proprietà è un diritto naturale secondario derivato dal diritto che hanno tutti, nato dal destino universale dei beni creati”. Per Bergoglio “non c’è giustizia sociale che possa essere fondata sulla disuguaglianza, che implichi la concentrazione della ricchezza”.