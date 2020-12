Commerciante cinese pestato, negozio distrutto: due arresti

PARTINICO (PALERMO) – Tentata rapina in concorso, lesioni perosnali e danneggiamento. Queste le accuse per Giuseppe Davì e Massimo Randazzo, un 28enne e un 36enne di Partinico, nel Palermitano, arrestati dalla polizia che li ha colti sul fatto. Gli agenti sono infatti arrivati in corso dei Mille, nei pressi della piazza del paese, dove era stata segnalata un’aggressione: a finire nel mirino, un commerciante cinese, circondato e bloccato da quattro uomini. Questi ultimi si sono dileguati nel giro di pochi minuti, ma la vittima ha raccontato ogni dettaglio di quanto prima accaduto, visto che la banda ha tentato il colpo agendo con particolare violenza all’interno del suo negozio.

L’uomo ha infatti riferito di essere stato preso a calci e a pugni, poi i malviventi avrebbero tentato di portare via il registratore di cassa con i soldi della giornata lavorativa. A quel punto il commerciante ha cercato di difendere l’incasso, ma ha avuto la peggio: ha infatti preso vita una ulteriore colluttazione, che non ha però evitato alla vittima di memorizzare dettagli fisici e particolari sull’abbigliamento dei componenti della banda. Indicazioni che hanno permesso alla polizia di individuare in breve tempo due dei presunti rapinatori, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Nelle vicinanze dle negozio, inoltre, è stato trovato un grosso pezzo di legno, utilizzato dai malviventi per devastare l’attività commerciale durante l’assalto. I due sono stati trasferiti in carcere in attesa della convalida dell’arresto, mentre la polizia è ancora a caccia dei due complici.