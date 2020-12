In giro con un chilo di droga nel bagagliaio: un 24enne arrestato

La marijuana è stata sequestrata, il ragazzo trasferito in carcere

BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – E’ finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente F.M, un ragazzo di 24 anni di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. A bloccarlo mentre stava percorrendo le strade del paese, i carabinieri che stavano effettuando alcuni controlli: una volta bloccato, si è mostrato nervoso e ha inevitabilmente insospettito i militari.

La perquisizione

E’ così scattata una perquisizione dell’auto che stava guidando: nel bagaglio il ragazzo aveva nascosto più di un chilo di marijuana che presto sarebbe stata immessa nel mercato della droga della provincia. Droga che secondo una prima stima, avrebbe potuto fruttare circa diecimila euro se venduta al dettaglio. Il giovane è stato trasferito al Cavallacci di Termini Imerese, in attesa della convalida dell’arresto. La marijuana è stata interamente sequestrata e sottoposta alle analisi di laboratorio.