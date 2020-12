Palermo-Viterbese: 0-0 dopo i primi 45′

PALERMO – Il Palermo va alla ricerca della vittoria nella gara contro la Viterbese per scalare posizioni in classifica. È questo l’obiettivo dei ragazzi di mister Boscaglia che alle 15 scenderanno in campo al “Barbera” contro i laziali che hanno soltanto 7 punti in classifica e sono in piena zona play out. Il tecnico rosanero sceglie ancora il 4-2-3-1 con Kanoute per Silipo dall’inizio. Conferma anche per Taurino che, alla sua terza panchina stagionale, manda i suoi in campo con il 3-5-2 e va alla ricerca del primo punto stagionale.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è gestito dagli ospiti che attaccano da sinistra verso destra. Al 2′ primo fallo del match a favore del Palermo per atterramento di Rauti che aveva ricevuto palla da Saraniti. Sulla palla va Silipo che calcia verso la porta e colpisce il palo alla sinistra di Daga. Marconi anticipa Bezziccheri che entra in maniera scomposta e lo lascia giù dolorante. Viterbese in avanti al 6′ con Bezziccheri che crossa dal lato destro dell’area, palla che finisce tra i piedi di Simonelli, anche lui crossa con la sfera che viene sporcata e poi bloccata da Pelagotti. Prova a farsi vedere ancora la Viterbese con una palla profonda per Urse che, però, viene fermato perché pescato in posizione irregolare. All’11’ Kanoute serve Broh che viene chiuso vicino la bandierina e conquista calcio d’angolo. Sugli sviluppi dello stesso Marconi viene servito da Almici, ma l’ex Monza colpisce male di testa. Al 18′ il Palermo cerca spiragli per fare male; Crivello serve Odjer, posizionato qualche metro più avanti rispetto al cerchio di centrocampo, l’ex Trapani prova il suggerimento per Almici ma calibra male e la palla finisce in rimessa dal fondo. al 25′ Rauti si allarga sul centro destra, scarica per Silipo che ha di fronte due avversari, prova il cross per Saraniti ma colpisce male e regala palla a Daga.

Punizione per il Palermo al 27′, cross al centro di Almici con Mbende che prova ad allontanare però ha poca fortuna perché la sfera resta lì, poi arriva in soccorso Tounkara che spazza. Proteste da parte del Palermo per un rigore non fischiato da parte del signor Cascone. Crivello crossa sul primo palo per Rauti, l’ex Torino viene atterrato ma il gioco continua. Broh, al 37′, viene servito da Silipo arriva sul fondo e crossa calibrando male mandando la palla sul lato opposto. Ci prova con un tiro a giro Silipo al minuto 42′, con la palla che finisce larga. La prima parte di gara finisce senza recupero e con il risultato di 0-0.

PALERMO: 1 Pelagotti; 29 Almici, 4 Accardi, 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 21 Broh, 19 Odjer; 10 Silipo, 23 Rauti, 20 Kanoute; 9 Saraniti. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 5 Palazzi, 7 Floriano, 8 Martin, 13 Lancini, 14 Valente, 16 Peretti, 17 Lucca, 24 Somma, 27 Luperini.

VITERBESE: 1 Daga; 3 Mbende, 32 Ferrani, 6 Baschirotto; 2 Bianchi, 8 Bezziccheri, 4 Bensaja (C.), 19 Urso, 7 Simonelli, 9 Tounkara, 17 Sibilia. Allenatore: Taurino. A disposizione: 22 Maraolo, 5 Markic, 11 Calì, 14 De Santis, 15 Menghi E., 16 Falbo, 18 Salandria, 23 Galardi, 27 Menghi M., 29 Cappelluzzo, 31 Besea.

ARBITRO: Mario Cascone (Feraboli – Maninetti). IV UOMO: Pascarella.

NOTE: Ammonito Crivello, Almici (P), Bensaja (V)