Le cure palliative tra comunicazione e diritto: una responsabilità da custodire

Dall’esperienza pionieristica di SAMOT alla crescita della rete in Sicilia: una riflessione su come raccontare la cura senza semplificarne la complessità.

Ci sono storie che non nascono da un progetto scritto a tavolino, ma da un vuoto e dalla decisione ostinata di non accettarlo. In Sicilia le cure palliative domiciliari hanno cominciato a prendere forma così e quel primo passo ha un nome: SAMOT.

Quando nel 1987 SAMOT iniziava a entrare nelle case delle persone, questo ambito semplicemente non esisteva come lo conosciamo oggi. Non c’erano reti strutturate, non c’era una cultura diffusa della presa in carico, non c’era nemmeno una vera consapevolezza pubblica di cosa significasse “curare quando non si può guarire”. C’era soprattutto la solitudine dei malati e delle famiglie ed è da qui che è nato tutto il resto.

Oggi si parla di modelli organizzativi, di integrazione con il sistema sanitario, di équipe multidisciplinari. Ma prima di essere un modello, SAMOT è stata un’intuizione concreta: portare la cura dentro le case, restare accanto, costruire una presenza dove prima c’era assenza.

In oltre trentotto anni, più di centomila persone sono state accompagnate lungo questo tratto fragile della vita. Un numero che racconta molto, ma non dice tutto, perché ciò che davvero distingue questa esperienza è la continuità: esserci ogni giorno, nei tempi lunghi della malattia, nelle notti difficili, nei momenti in cui la medicina da sola non basta.

Col tempo, attorno a questa esperienza si è sviluppato un intero sistema. In Sicilia oggi operano diverse realtà nel campo delle cure palliative domiciliari. È un segnale importante, perché significa che quel bisogno è stato finalmente riconosciuto. Ed è altrettanto evidente che molte di queste esperienze si sono sviluppate anche grazie al percorso già tracciato, contribuendo ad arricchirlo e a diffonderlo.

Questo non costituisce un limite, anzi: è la prova che un’intuizione giusta può generare cultura, metodo, organizzazione. Ma è anche un fatto storico che non può essere dimenticato e la SAMOT ne è testimonianza.

E forse proprio per questo vale la pena fermarsi un momento su un punto che oggi richiede attenzione. Negli ultimi anni si osservano modalità comunicative che talvolta rischiano di semplificare eccessivamente la complessità delle cure palliative. Linguaggi molto diretti, narrazioni sintetiche, messaggi pensati per essere immediatamente comprensibili: strumenti legittimi, ma che richiedono sempre equilibrio e misura.

Le cure palliative non sono un prodotto da vendere, non sono una prestazione da “promuovere” con logiche di mercato. Sono un diritto, prima di tutto. E sono un ambito in cui la fiducia si costruisce nel tempo, attraverso la qualità dell’assistenza e la presenza concreta, più che attraverso la comunicazione.

Fare chiarezza su questo non è una questione secondaria, ma una responsabilità condivisa nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie.

Dentro questa cornice, il lavoro quotidiano di SAMOT continua a muoversi con una coerenza quasi ostinata. L’assistenza resta gratuita e silenziosa, inserita nella rete del servizio sanitario coordinata con grande responsabilità e competenza dalle Aziende Sanitarie. Le équipe restano multidisciplinari, il domicilio resta il luogo privilegiato della cura e soprattutto, resta intatta quell’idea originaria: prendersi cura della persona nella sua interezza, non solo della sua malattia.

Negli anni, anche il contesto è cambiato. Il passaggio a Ente del Terzo Settore ha reso più esplicito un ruolo che in realtà SAMOT svolge da sempre: non solo erogatore di servizi, ma programmatore insieme alle istituzioni. Non più semplicemente “fornitore”, ma parte attiva di una rete che pensa, progetta, corregge.

Eppure, al di là delle definizioni normative, resta una domanda molto semplice e molto scomoda: come vogliamo accompagnare le persone nell’ultimo tratto della loro vita?

La risposta non sta solo nei modelli organizzativi, ma nella capacità di esserci davvero. Ed è qui che esperienze come quella di SAMOT ETS continuano a fare la differenza: non perché siano le uniche, ma perché sono state le prime e perché ancora oggi tengono insieme ciò che spesso rischia di separarsi, competenza e umanità, sistema e relazione, cura e presenza.

Il resto è venuto dopo, ed è giusto che ci sia. Ma ricordare da dove tutto è iniziato non è un esercizio di memoria: è un modo per non perdere il senso di ciò che facciamo.

Perché nelle cure palliative, più che altrove, la differenza non la fanno le parole, ma chi rimane accanto al malato.