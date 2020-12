Palermo-Viterbese, rosa a caccia del bis: l’undici di Boscaglia

I rosanero sono chiamati al successo per cercare di restare in corsa per la parte alta della classifica. Calcio d'inizio alle ore 15

Una vittoria per completare nel migliore dei modi il filotto di gare interne per il Palermo. Questo quello che spera Roberto Boscaglia, tecnico rosanero, in vista della gara di questo pomeriggio alle 15 contro la Viterbese. Un match che, vista la classifica, potrebbe dare una sterzata, pressoché, definitiva alle ambizioni del Palermo, in un senso o nell’altro.

I rosanero sono reduci dal rotondo successo per 3-0 contro il Monopoli, risultato ottenuto attraverso un’ottima prestazione di tutto il collettivo. L’attacco si è sbloccato, il tris contro i pugliesi ha ridato verve e fiducia al gruppo, dopo il passo falso con la Turris. A conti fatti il cammino del Palermo nelle ultime gare resta ugualmente positivo, essendo fatto di tre vittorie e una sconfitta.

L’undici scelto da Boscaglia, il cui modulo è ormai sempre più certo, ovvero il 4-2-3-1, dovrebbe esser composto da Pelagotti tra i pali; difesa a quattro con Almici, Somma, Marconi e Crivello; in mediana pochi dubbi, con Odjer e Luperini; al centro dell’attacco ancora spazio per il bomber Saraniti, supportato da Silipo, Rauti e Floriano.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Luperini; Silipo, Rauti, Floriano; Saraniti. Allenatore: Boscaglia.