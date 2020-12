Quattro colpi di pistola contro l’auto di un imprenditore di Licata

LICATA – Quattro colpi di pistola sono stati esplosi la scorsa notte contro l’auto di proprietà di un imprenditore di Licata. Nell’abitacolo del mezzo rinvenuta anche una busta con alcuni proiettili. E’ successo tra via Francesco Giorgio e via Don Dainotto, nel centro di Licata.

Ad essere preso di mira, in quella che sembra una vera e propria intimidazione, un imprenditore 47enne socio di un’azienda che si occupa di onoranze funebri. E’ stato proprio quest’ultimo a fare la scoperta e chiamare le forze dell’ordine.

A condurre le indagini sono i carabinieri della Compagnia di Licata, agli ordini del capitano Francesco Lucarelli, coordinati dalla Procura di Agrigento. L’episodio è avvenuto in una zona residenziale in cui insistono diverse abitazioni ma nessuno sembrerebbe aver visto niente. Diverse le ipotesi sul tavolo degli inquirenti anche se il riserbo è fittissimo: dalla vendetta per questioni private all’intimidazione maturata in ambito lavorativo. Intanto sia l’automobile, una Jeep Toyota, che la busta di proiettili trovata al suo interno sono state posto sotto sequestro e saranno oggetto di specifiche analisi da parte del Nucleo Investigazioni Scientifiche.