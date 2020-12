Palermo, infortunio Almici: si teme un lungo stop

Il terzino ex Verona destro è uscito dal campo in barella dopo uno scontro con un calciatore della Viterbese

PALERMO – “Per conoscere l’entità dell’infortunio al ginocchio subito da Almici bisognerà aspettare la risonanza magnetica a cui il giocatore si sottoporrà domani”. Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando dell’infortunio subito dal terzino destro del Palermo, Alberto Almici. Il calciatore ex Verona, nel corso del match con la Viterbese, dopo uno scontro con un avversario, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella.

Il timore è quello che possa trattarsi di qualcosa di grave, viste le modalità con cui l’ex Verona è uscito dal campo, con i compagni, Palazzi su tutti, che osservavano ciò che stava accadendo con le mani ai capelli.

Almici ieri si è sottoposto ad una visita ortopedica che non ha dato però risposte definitive. Per tale motivo è prevista per domani una risonanza magnetica. La speranza è quella che si tratti ‘solamente’ di una brutta distorsione e che non siano quindi coinvolti i legamenti.

Difficilmente il classe 1993 sarà quindi a disposizione di Boscaglia per la sfida di domenica contro il Foggia. Al suo posto il tecnico rosanero potrebbe scegliere uno tra Accardi e Doda, con quest’ultimo che però non disputa una gara da circa 2 mesi.

Nulla di particolarmente allarmante, invece, per Nicola Rauti, anche lui uscito zoppicando nel match contro la Viterbese. Il classe 2000 ieri ha svolo un allenamento differenziato e con tutta probabilità poter prendere parte alla gara contro la formazione pugliese.