Maxi piano di controlli sulle feste di Natale, in strada 70 mila agenti

Settantamila agenti e controlli intensificati negli aeroporti, alle frontiere e sulle principali arterie stradali, comprese le autostrade. In vista delle feste natalizie, il Viminale vara la stretta, con un dispiegamento di 70 mila agenti ma, spiega la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ‘con senso di equilibrio’. Da oggi i negozi di tutta Italia – ad eccezione dell’Abruzzo, unica regione ancora rossa – torneranno ad aprire le saracinesche, motivo in più per mantenere alta l’attenzione in vista della corsa ai regali e dei potenziali assembramenti