Ricordando Felicia Impastato: un evento su facebook

In occasione del 16° anniversario dalla scomparsa di mamma Felicia, l’associazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato” ricorda, giorno 7 dicembre 2020, Felicia Bartolotta Impastato, mamma di Peppino Impastato. “Felicia ancora oggi ci insegna a non abbatterci e a reagire durante i momenti di grande difficoltà, come lei fece, malgrado l’immenso dolore, dopo l’omicidio mafioso del figlio Peppino. È stata – dice l’associazione – una grande donna e madre, la cui sensibilità, coerenza, umanità, accoglienza e spirito comunitario traspirano dalle mura di Casa Memoria, che lei ha saputo trasformare da abitazione familiare a ‘luogo di pellegrinaggio’ dove arriva la migliore società civile”. L’iniziativa promossa dall’associazione è spinta dalla necessità di ricordare Felicia, partigiana della lotta alla mafia, colei che, come espresso dall’associazione, “ha deciso di non sottostare alle regole della società mafiosa e patriarcale, ha lottato per la verità e per dare giustizia al figlio ucciso per aver combattuto contro mafia e oppressione. Felicia ha avuto il coraggio della memoria e dell’impegno”. Il coraggio e l’impegno di cui si parla ha dato la possibilità a Felicia di divenire mamma di tantissimi giovani che nel corso del tempo aveva avuto modo di incontrare, riscontrando nei loro occhi gli occhi di quel figlio che le hanno strappato con violenza. Attraverso l’incontro con i giovani, Felicia si è fatta portatrice di un messaggio di cultura e impegno, rivolgendo le seguenti parole: “la mafia si sconfigge con i libri e con le armi”.

Il programma dell’iniziativa, reso possibile non soltanto da Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, ma anche da Centro Impastato-No mafia memorial, dall’associazione Peppino Impastato, da Navarra Editore, dalla Compagnia dei Merli Bianchi e, infine, da Rete 100 Passi, verrà trasmesso, oggi 7 dicembre alle ore 17, in diretta sul canale facebook “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”. L’evento prevedrà una presentazione in videoconferenza del libro di Giovanni Impastato dal titolo “il coraggio della memoria, scritti, analisi e riflessioni dalla scomparsa di mamma Felicia ad oggi”. Alla presentazione interverranno: Giovanni Impastato, Umberto Santino, Carlo Bommarito, Felicia Vitale Impastato, Antonella Simula, Mariella Melpignano, Elio Teresi, Claudio Porchia, Marina Montuori, Danilo Sulis, Katia Perna. Coordina Evelin Costa.