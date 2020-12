Coronavirus, i dati choc di Catania: 446 morti in 40 giorni

CATANIA – Il dato è agghiacciante. Negli ultimi 40 giorni, alle falde dell’Etna, sono morte 446 persone con il coronavirus. Una strage. Ecco i dati ufficiali

Autunno gelido

Un inizio d’autunno quasi come tanti altri. Fino a quando, ai primi di ottobre, la lunga scia di contagi dell’estate, non ha fatto le prime vittime. È stato proprio in quei giorni, che i catanesi si sono ritrovati, nuovamente, nel pieno della pandemia.

Trentasette morti a ottobre, un segnale d’allarme, numeri di rilievo. Ma il peggio, purtroppo, doveva ancora venire.

La strage di novembre

Solo nel mese di novembre, i decessi per covid a Catania sono stati 310. Un numero impressionante. In pratica sono stati quasi decuplicati, in trenta giorni, il numero dei morti del mese prima per la stessa patologia.

Ma c’è di più. Abbiamo confrontato, grazie ai vertici Asp, il numero dei morti da covid a novembre, con quelli per influenza e polmonite un anno prima: il paragone non è possibile. Perché non ci sono stati decessi, nello stesso periodo, con le stesse cause, nel 2019. E oggi l’influenza non è ancora arrivata in Sicilia.

Allerta a dicembre

L’onda lunga di questo tsunami autunnale del coronavirus, continua anche a dicembre. Solo nei primi 8 giorni, sono questi gli ultimi dati aggiornati di cui siamo in possesso, i decessi sono stati 136. Una crescita esponenziale. In otto giorni sono morte quasi il 50% delle persone che, a ottobre, hanno perso la vita nel doppio del tempo, in 15 giorni.

Il numero dei decessi resta alto. Ancora oggi e gli esperti temono per le festività natalizie.