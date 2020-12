Palermo-Casertana: rosenero in vantaggio per 1-0

PALERMO – Il Palermo cerca il riscatto dopo la sconfitta esterna contro il Foggia, la Casertana, falcidiata dalle positività al Covid, cerca continuità dopo la vittoria ottenuta contro il Monopoli, ma anche di allontanarsi dalla zona play out. Boscaglia conferma il 3-5-2 con Lucca al posto dello squalificato Saraniti, la Casertana risponde con il 4-3-3 Castaldo al centro dell’attacco.

PRIMO TEMPO:

Nonostante la copiosa pioggia caduta negli ultimi giorni, e che continua cadere, su Palermo il rettangolo di gioco si presenta in buone condizioni. Il primo pallone campani che attaccheranno da sinistra verso destra. Inizio ottimo della Casertana che spinge sull’out destro. Palermo vicino al gol del vantaggio al 2′ di gioco. Rauti mette una palla al centro dell’area dove c’è Accardi che si avvita bene, ma Avella è attento e salva miracolosamente. Al 4′ ancora Palermo in avanti, ci prova da fuori Odjer, ma la mira è imprecisa. Al 6′ ancora padroni di casa vicino al gol. Crivello scodella per Lucca che è posizionato sul limite dell’area piccola, colpisce di testa e manda alla destra dell’estremo difensore dei campani. Lucca in gol al 9′, ma l’arbitro annulla tutto per fallo sul difensore. Gli uomini di mister Guidi serrano bene le fila e i rosa, per trovare spazio girano palla da un lato all’altro del campo. Al 13′ punizione per la Casertana, la difesa di casa spazza e Kanoute riparte in contropiede arrivando dall’altro lato del campo, l’ex Catanzaro finisce giù spinto dal difensore avversario ma non c’è nulla. Occasionissima per il Palermo, Valente crossa al centro, la sfera scavalca Lucca e finisce tra i piedi di Kanoute che è chiuso. Ancora Accardi che sfiora il gol al 19′. Kanoute riparte in contropiede, serve Valente che crossa per il difensore che viene fermato ancora da Avella.

Palermo in vantaggio con Rauti al 20′. Il classe 2000 è il più lesto ad arrivare su un pallone vagante dentro l’area, conclude con un destro in diagonale e insacca. I falchi provano la reazione e spingono sull’out destro.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 24 Somma, 15 Marconi, 6 Crivello (C.); 5 Palazzi, 19 Odjer; 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 17 Lucca. Allenatore: Boscaglia. A disposizione: 12 Fallani, 22 Matranga, 2 Doda, 7 Floriano, 8 Martin, 10 Silipo, 11 Santana, 13 Lancini, 16 Peretti, 21 Broh, 27 Luperini.

CASERTANA: 22 Avella, 30 Polito, 14 Ciriello, 5 Buschiazzo Morel, 19 Valeau, 8 Izzillo, 4 Santoro, 23 Bordin, 21 Varesanovic, 20 Origlia, 10 Castaldo. Allenatore: Guidi. A disposizione: 1 Dekic, 9 De Sarlo, 11 Fedato, 16 Maltese, 18 Setola, 28 De Lucia.

ARBITRO: Francesco Cosso (Rinaldi-Barone). IV UOMO: Catanoso.

MARCATORI: Rauti 20′.