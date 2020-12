Palermo-Casertana: Lucca dal 1′, i dubbi di Boscaglia

Squalificato Saraniti, in avanti spazio per il classe 2000 ex Torino

PALERMO – Palermo a caccia del riscatto. I rosanero, reduci dal ko della “Zaccheria” contro il Foggia per 2-0, hanno l’obbligo di riprendere il cammino interrotto per provare a riproporsi in zona playoff, obiettivo minimo che la società in qualche modo si è imposta a inizio campionato.

Boscaglia dovrà fare a meno di tasselli importanti come Almici, infortunatosi in occasione della gara interna contro la Viterbese, e Saraniti, squalificato dl giudice sportivo. Due elementi che hanno fin qui trascinato la squadra rosanero.

La Casertana arriva in Sicilia con i dubbi legati ai contagi da coronavirus e diverse incognite. La squadra di Federico Guidi, dal canto suo, vuole provare ad espugnare il “Renzo Barbera” in una gara che per i campani rappresenta qualcosa di storico.

Il tecnico del Palermo Boscaglia conferma il suo ormai classico 4-2-3-1. Pelagotti tra i pali; difesa a quattro composta da Doda, Somma, Marconi e Crivello; in mediana Odjer e Palazzi, che dovrebbe vincere la concorrenza di Broh e Luperini; in avanti terminale offensivo Lucca, supportato da Kanoute, Rauti e Valente.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Doda, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi; Kanoute, Rauti, Valente; Lucca.