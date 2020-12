Tram, il ministro De Micheli: “Così migliorerà la qualità urbana”

PALERMO – “Abbiamo trovato negli uffici del comune di Palermo la competenza e l’intelligenza per seguire passo passo il progetto delle nuove quattro linee di tram. Abbiamo assegnato 481 milioni di euro sui 504 mln richiesti dal comune, ma fino al 2026 abbiamo un piano sui trasporti molto ambizioso e chiederemo di finanziare il differenziale anche col Recovery fund e nel primo semestre del prossimo anno contiamo di completare il finanziamento”.

Così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo al webinar col sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sul finanziamento del progetto. “Con queste quattro linee 120 mila persone, pari al 39%, passeranno dall’auto al tram, è un numero impressionante – ha affermato -. I nostri calcoli ci dicono che in un anno circoleranno sulle linee 26 milioni di persone. L’impatto sull’occupazione e sulla qualità urbana sarà notevole: avremo anni del cantiere che determineranno i disagi. Noi combattiamo come leoni per aprire i cantieri, poi bisogna essere d’accordo e sapere che quando aprono ci saranno disagi ma ad opera finita l’effetto sarà importante”. (ANSA).