Londra richiude, Olanda in lockdown: Giappone affronta terza ondata

Nel resto d’Europa non va meglio, con l’Olanda che dichiara un nuovo lockdown e Londra che annuncia misure severe di contenimento da domani. Quasi mezzo milione i morti in tutta Europa. La capitale del Regno Unito chiuderà ristoranti, pub, teatri e alcuni negozi fino al 23 dicembre. Poi, in tutta la Gran Bretagna, dove intanto preoccupa una variante del virus, le restrizioni saranno alleggerite per 5 giorni. In Olanda, dove

bar e ristoranti sono chiusi da ottobre, il nuovo lockdown durerà 5 settimane. Intanto gli Stati Uniti hanno iniziato a vaccinare. Pressing di Berlino sull’Unione europea per dare il via prima possibile al vaccino Pfizer-BioNTech. Il Giappone, annulla per la prima volta in 70 anni il festival della neve di Sapporo e sospende gli incentivi al turismo.