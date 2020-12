Vibonese, Marson: “Palermo mia seconda casa, non partiamo battuti”

CALCIO - SERIE C

“Abbiamo il merito di non partire mai sconfitti”. Così Leonardo Marson, portiere della Vibonese, prossima avversaria del Palermo in campionato. Il giovane estremo difensore ha un passato nelle giovanili della formazione rosanero. “Contro Ternana, Bari e Teramo, le prime 3 in classifica, abbiamo fatto 2 punti e contro la Ternana abbiamo perso solo nel recupero – ha detto Marson ai microfoni di Gianlucadimarzio.com -. Spero sia l’annata della maturità definitiva”.

Col Palermo tante soddisfazione e tanti compagni squadra illustri: “Era una squadra di grande qualità, gente che oggi è in A come Pezzella e La Gumina, un gruppo di tutto rispetto – ha sottolineato Marson -. Ci siamo tolti belle soddisfazioni sia dal punto di vista personale che di squadra. I rapporti sono ottimi con tutti. Quest’anno a Vibo mi sono ritrovato con Plescia e Ambro. Palermo è diventata una seconda casa, l’esperienza più formativa della mia carriera”.