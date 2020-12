La dirigenza ha avviato i protocolli necessari e le atlete per le festività natalizie non lasceranno Patti

PATTI (ME) – Brutte notizie per l’Alma Basket che, domenica 20 dicembre, non potrà andare in campo per sfidare Fe.ba Civitanova Marche.

Questo rinvio è dovuto alla positività al covid di alcuni componenti del team messinese. La dirigenza ha avviato i protocolli necessari e le atlete per le festività natalizie non lasceranno Patti.

L’Alma Patti ha voluto anche ringraziare Fe.ba Civitanova Marche per la collaborazione e per aver accettato al richiesta di rinvio.