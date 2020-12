Raffaele: “Vogliamo i tre punti col Potenza”

“Abbiamo preparato questa partita in maniera minuziosa. Vogliamo avere continuità nei risultati e di prestazione. Abbiamo fatto sette giorni di lavoro buono e speriamo che si veda sul campo”. A dichiararlo è Giuseppe Raffaele, allenatore del Catania, alla vigilia della trasferta di Potenza.

Il tecnico ha guidato fino al termine della scorsa stagione il Potenza e lo ricorda così: “Rappresenta la mia storia recente e torno con piacere in una piazza alla quale mi sento molto legato a livello affettivo e dove ho ricevuto molto calore da parte dei tifosi. Ho un rapporto eccezionale col presidente, con l’ambiente e con la stragrande maggioranza dei giocatori che ho avuto disposizione, compresi quelli che ci sono. Vogliamo provare a raccogliere questi tre punti fuori casa, sono concentrato e mi interessa vedere che il Catania abbia la stessa personalità delle ultime trasferte. Questa stagione per loro è difficile. Erano partiti bene, poi hanno avuto problemi legati agli infortuni, al Covid e al cambio di allenatore. Il Viviani è uno stadio ostico per tutti e dobbiamo arrivare pronti contro nel girone di ritorno rientrerà in una classifica diversa”.

“La nostra squadra sta cercando di arrampicarsi in classifica anche nelle difficoltà, che prima o poi finiranno. C’è ancora parecchia strada da fare e vorrei che si creasse quell’entusiasmo che può essere una marcia vincente. Durante i 90 minuti abbiamo cambiato pelle avendo delle soluzioni, chi ha giocato di meno deve meritarsi lo spazio che gli si sta concedendo e con una settimana di lavoro non penso agli indisponibili. Piccolo lo vedo come un esterno che salta l’uomo, che crea superiorità e fa assist, ma abbiamo bisogno di altri giocatori con queste caratteristiche. A Viterbo è stato un azzardo tenerlo in campo fino alla fine, ma ha tenuto. La mia idea -conclude Raffaele – è quella di giocare anche con due punte e due esterni perché da lì nasce anche l’idea di un calcio più frizzante, gradevole ed entusiasmante”.