PALERMO – Il quarantaduenne Marcello Terzo è il nuovo presidente della Sezione Aia di Palermo.

Terzo, 42 anni, è stato per molti anni arbitro nazione e nel 2011 ha arbitrato per l’ultima volta in Serie. L’ex arbitro è stato eletto con il 95% delle preferenze e succede a Fabio Cigna, in carica dal 2012, del quale è stato vice presidente per ben otto anni.