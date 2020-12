Il Palermo sbatte contro la Vibonese: solo un pari al 90′

VIBO VALENTIA – Vibonese e Palermo non vanno oltre lo 0-0. Le due squadre si dividono la posta in palio al “Luigi Razza”, nonostante la mezz’ora di gioco in superiorità numerica, a causa dell’espulsione di Statella, per il Palermo.

I ragazzi di Boscaglia hanno provato a creare problemi e le quattro occasioni da gol create, ma un Marson, che continua nel suo stato di grazia, ha fermato i rosa. Nella ripresa i siciliani non hanno approfittato della superiorità numerica e la poca lucidità, forse, ha influito.

Certamente, dopo la sconfitta in casa del Foggia, un passo avanti in trasferta che, però, non basta per guadagnare posizioni in classifica.

Mercoledì al “Barbera”, per l’ultima gara dell’anno, arriverà il Bari. I rosa si prepareranno al meglio per sfidare una delle maggiori candidate alla promozione, con la speranza di farle lo sgambetto.