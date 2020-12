Striscione contro il dpcm e fuochi d’artificio: denunciati al Politeama

PALERMO – Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre appendevano un grande striscione a pochi metri dal Teatro Politeama. La scritta parlava chiaro: “Italia libera, disobbedisci alla dittatura sanitaria”, ma coloro che erano poco prima entrati in azione sono finiti nei guai. Dopo avere anche esploso dei fuochi d’artificio senza alcuna autorizzazione, né preavviso, è scattata la denuncia per due palermitani, un 52enne e un 47enne.

Si erano recati in piazza Castelnuovo, stamattina, insieme ad altre tre persone, con il chiaro obiettivo di manifestare con tanto di fuochi pirotecnici. All’arrivo dei militari in tre sono riusciti ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce. Lo striscione è stato sequestrato.

Nel frattempo proseguono i controlli delle forze dell’ordine in lungo e largo per far rispettare le norme anti Covid in vigore fino al 24 dicembre. Dalla vigilia di Natale in poi saranno ancora più stringenti, con il nuovo decreto che prevede la zona rossa e il divieto di spostamenti a livello nazionale durante le festività, tranne che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità da indicare sull’autocertificazione.