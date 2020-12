Condannato per ricettazione: confiscati beni per 400mila euro

PALERMO – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di confisca beni nei confronti di Giuseppe Di Lorenzo, 52 anni di Torretta. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. I sigilli sono stati messi ad una palazzina costituita da due appartamenti e un appartamento a Capaci, due ampi appezzamenti di terreno a Torretta, un’autovettura e a rapporti bancari ed assicurativi. Tutto per un valore di 400 mila euro.

Di Lorenzo è stato accusato e condannato per reati contro il patrimonio come furto e ricettazione. Nel corso delle indagini è emerso che un familiare di Di Lorenzo percepiva anche il reddito di cittadinanza. La carta di accredito è stata sequestrata ed è stata presentata la segnalazione all’Inps per interrompere il sussidio. (ANSA).