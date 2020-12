Palermo, per i play off devi invertire il trend in trasferta

PALERMO – Il Palermo ambisce ad un posto nei play off, ma per raggiungerlo deve necessariamente cambiare ruolino di marcia in trasferta.

La ripresa del campionato (9 gennaio) sarà subito un test importante in casa della Cavese, ultima in classifica, e servirà conquistare i tre punti per invertire il trend, perché i rosa sono una delle peggiori squadre per punti realizzati lontano da casa (6 punti totali, 1 in più del Bisceglie fermo a quota 5).

Dalla ripresa al termine del campionato gli uomini di Boscaglia disputeranno undici gare in trasferta, ma con la media punti attuale rischierebbero di rimanere fuori dalla zona play off.