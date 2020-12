Morto il papà di Carmela Petrucci, Orlando: “Città vicina alla famiglia”

PALERMO – Un altro lutto per la famiglia di Carmela Petrucci, la studentessa del liceo Umberto di appena 17 anni uccisa per avere tentato di difendere dall’ex fidanzato la sorella Lucia, poi rimasta ferita. E’ di poche ore fa, infatti, la notizia della morte del padre Serafino. “Un grande e affettuoso abbraccio a Lucia Petrucci e a sua madre – dice il sindaco Leoluca Orlando – per la prematura scomparsa di Serafino. E’ un momento di grande tristezza e dolore; un nuovo dolore per questa famiglia così duramente provata, così unita nell’affrontare la tragedia che l’ha colpita; una famiglia cui siamo vicini, a cui è vicina tutta la città”. Il delitto avvenne nella zona dell’uditore il 19 ottobre del 2012, nell’androne del palazzo.